18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Новосибирской области двух жителей покусали клещи, один из пострадавших — ребенок

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Об этом заявил главный санитарный врач по Новосибирской области Александр Щербатов.

В Новосибирской области к настоящему времени зафиксировали два случая укуса клещей. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в понедельник, 10 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, пишет НДН.инфо.

Первый случай был зафиксирован 27 марта у жителя Искитима. Пострадавшим оказался ребенок, ему своевременно оказали медицинскую помощь. После исследования клеща выяснилось, что опасных для человека болезней у членистоногого не нашли.

«На 6 апреля зарегистрировано два укуса клеща в Новосибирской области. Заболевших нет», — подчеркнул главный санитарный врач региона.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: