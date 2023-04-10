В Новосибирской области двух жителей покусали клещи, один из пострадавших — ребенок

В Новосибирской области к настоящему времени зафиксировали два случая укуса клещей. Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в понедельник, 10 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области, пишет НДН.инфо.

Первый случай был зафиксирован 27 марта у жителя Искитима. Пострадавшим оказался ребенок, ему своевременно оказали медицинскую помощь. После исследования клеща выяснилось, что опасных для человека болезней у членистоногого не нашли.

«На 6 апреля зарегистрировано два укуса клеща в Новосибирской области. Заболевших нет», — подчеркнул главный санитарный врач региона.