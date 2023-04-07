«Корью сейчас болеют те, кто отказался от вакцинации»

3 апреля в России, в том числе в нашем регионе, стартовала кампания по внеплановой вакцинации против кори.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова акцентировала внимание на то, что корь, случаи заражения которой фиксируются в регионе, передается окружающим еще до появления у заболевшего симптомов.

«Корь заразна в конце инкубационного периода и в первые дни заболевания. То есть еще человек без сыпи, клинических проявлений кори нет, но он может заражать окружающих. Мы призываем не отказываться от вакцинации. Все, кто у нас заболели, не были привиты. Это фиксируют наши врачи при госпитализации в стационары. Именно отказы от вакцинации привели к больничной койке», – подчеркнула Елена Аксенова, общаясь с журналистами.

По словам заместителя министра, многие инфекции управляемы, и вакцинация показала свою эффективность при эпидемиях. Тем же, у кого в детском возрасте был медотвод от плановой вакцинации по национальному календарю, а позже противопоказаний не стало, нужно привиться во взрослом возрасте.

«Нетрудоспособность неблагоприятно сказывается на жизни человека, вакцинация помогает полноценно жить, учиться, работать и действительно обезопасить себя, особенно от управляемых инфекций. Сейчас началась подчищающая иммунизация от кори, в регионе достаточно вакцины. Среди взрослого населения в первую очередь мы проводим вакцинацию в так называемых декретированных группах, это те, кто работает с людьми», – пояснила Елена Аксенова.

Речь идет о медиках, педагогах, работниках торговли, транспорта, коммунальных и социальных служб.