В Новосибирской области откроются три центра онкологической помощи в 2023 году

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе в этом году создадут три новых центра амбулаторной онкологической помощи на базе Областной больницы, ГКБ № 25 и Обской ЦГБ.

Реализацию ключевых мероприятий нацпроекта рассмотрели в правительстве региона на совещании под председательством первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

С основным докладом о заключении контрактов на закупки нового оборудования, проведении ремонтных и строительных работ по нацпроекту «Здравоохранение» выступил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Он доложил, что в рамках нацпроекта в этом году продолжится переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. Также запланировано открытие трех новых центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПов) на базе ГБУЗ НСО «ГНОКБ», ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», ГБУЗ НСО «Обская ЦГБ». Для этих целей для них будет приобретено 111 единиц нового оборудования.

Также министр представил планы развития медицинской отрасли региона по таким направлениям как оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами и т.д.

Особое внимание участники совещания уделили исполнению программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», реализуемой в рамках национального проекта. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов и первый заместитель министра строительства региона Дмитрий Тимонов предметно доложили о текущем состоянии по каждому строящемуся объекту – программы – возводимым и реконструируемым амбулаториям и поликлиникам. Также в ходе совещания главные врачи центральных районных больниц отчитались об проведении работ по оснащению медицинским оборудованием вводных объектов, запланированных на 2023 год в рамках программы модернизации первичного звена.