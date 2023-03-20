Лечит ковид и герпес: ученые из Академгородка открыли новые свойства иван-чая

Новосибирские ученые доказали эффективность экстракта иван-чая в борьбе с рядом вирусами, пишет VN.ru. В частности, это растение способно подавлять активность ковида и герпеса второго типа. Исследователи получили патент на изобретение метода получения водного экстракта ферментированных листьев иван-чая.

«Экстракт кипрея узколистного проявил более высокую ингибирующую активность на вирус простого герпеса второго типа, чем экстракты контрольных образцов чаги и травы манжетки обыкновенной», — рассказали исследователи из новосибирского Академгородка агентству ТАСС.

Иван-чай обладает антиоксидантным свойством, а также противовоспалительным, противоопухолевым и антибактериальным, противогрибковым и обезболивающим — эти факторы ранее уже были описаны в научной литературе. Противовирусные способности экстракта стали открытием.

Свойства экстракта растения зависят от способа его получения, поэтому ученые разработали единую технологию, позволяющую придавать иван-чаю противовирусные способности. Исследователи сообщают, что на основе кипрея можно будет создавать мази для местного применения и противовирусные напитки.