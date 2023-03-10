В Новосибирской области появится еще пять кабинетов отказа от курения

Еще пять кабинетов отказа от курения появятся в районах Новосибирской области до конца года по национальному проекту «Демография». В них медики могут оценить риски для здоровья курильщика, выявить ущерб, который табак уже нанес организму и помочь избавиться от никотиновой зависимости.

Сегодня в регионе открыты уже 37 кабинетов отказа от курения, их организуют на базе кабинетов или отделений профилактики поликлиник, а также центров здоровья. Сотрудники для этого проходят специальный образовательный курс. До конца 2023 года появятся еще пять таких кабинетов – в Линевской, Краснозерской, Купинской, Мошковской и Ордынской больницах.



На первом этапе специалисты выясняют тип курительного поведения, уровень зависимости и психологические причины, мешающие бросить курить самостоятельно. С помощью смокелайзера анализируют количество окиси углерода в выдыхаемом воздухе и, соответственно, степень поражения легких. Затем, с учетом всех данных, индивидуально подбирают наиболее подходящий метод избавления от зависимости, в том числе медикаментозный. Программа предполагает наблюдение и сопровождение медиков, психологическое консультирование.



Кабинеты отказа от курения работают и в областном наркодиспансере. Главный врач диспансера Ольга Кормилина подчеркивает, что медицинскую помощь курильщик может получить бесплатно и анонимно. «В среднем курс занимает от трех до шести месяцев. К сожалению, желающих бросить курить к нам обращается не так много – 10-15 человек в месяц. В основном это подростки, которых приводят родители. Хотя наши специалисты – наркологи, клинические психологи – действительно помогают отказаться от сигарет. Современные методы лечения достаточно эффективны. Если, конечно, у человека есть мотивация», – отметила она.



Врачи напоминают, что курение – серьезный фактор риска 6 из 8 основных причин смерти в мире: ишемической болезни сердца, нарушений мозгового кровообращения, инфекции нижних дыхательных путей, хронической обструктивной болезни легких, туберкулеза, рака. Отказ от курения – профилактика многих хронических неинфекционных заболеваний.



Кабинеты по оказанию медицинской помощи при отказе от курения министерство здравоохранения Новосибирской области открывает благодаря нацпроекту «Демография», одна из задач которого – укрепление общественного здоровья. В планах – открытие таких кабинетов в каждой поликлинике региона. Всего их будет 60.