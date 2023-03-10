10 тысяч шагов: в районах Новосибирской области открыли маршруты здоровья

В нашем регионе паспорта здоровья получены в Искитиме и Новосибирске, Маслянинском, Татарском и Сузунском районах области.
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Фонда Президентских грантов, и администраций регионов продолжает реализацию проекта оздоровления населения по месту жительства – «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». В рамках проекта в регионах России создаются и паспортизируются маршруты, обучаются инструкторы здорового образа жизни и формируются команды любителей ходьбы.
Проект «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» направлен на содействие развитию на муниципальном уровне инфраструктуры здорового образа жизни и создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни жителями муниципалитетов. Так, в рамках проекта в муниципалитетах страны обустраиваются и паспортизируются маршруты здоровья, организуются пункты самоконтроля здоровья и готовятся инструкторы здорового образа жизни, которые системно работают с населением на маршрутах. Кроме того, в рамках проекта формируются муниципальные команды для участия во всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе. Проект опирается на рекомендации Минздрава России по созданию региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, которые предполагают создание «пешеходных маршрутов» в парковых и рекреационных зонах.
В 2022 году маршруты здоровья паспортизированы в 50 населенных пунктах России, в Новосибирской области паспорта здоровья получены в городах Искитим и Новосибирск, Маслянинском, Татарском и Сузунском районах области.
Каждый маршрут здоровья можно найти на сайте маршрутыздоровья.рф в разделе «Маршруты». Там же можно уточнить тип маршрута, его уровень сложности, протяженность и оснащенность.
— При построении маршрута здоровья нами учитывалась его протяженность. У нас маршрут составляет 6 тысяч 400 метров или 10 тысяч шагов. Именно это количество шагов рекомендовано проходить в день. У нас городской маршрут, который пролегает по тротуарам и пешеходным дорожкам, охватывает достопримечательности нашего города, наиболее удобные для прохода людям пенсионного возраста. В середине маршрута имеется кабинет медика, места для отдыха, доступна питьевая вода. На маршруте здоровья работает три инструктора – они ведут занятия с группами на спортивных площадках, которые также включены в маршрут. На сайте администрации можно ознакомиться с графиком занятий групп и принять участие, - отмечает начальник отдела развития физической культуры администрации Татарского района Новосибирской области Сергей Барбашин.
Также муниципалитеты примут участие во всероссийском межмуниципальном конкурсе «Здоровый муниципалитет» среди муниципальных образований – участников проекта.
— Одной из основных национальных целей РФ на современном этапе является увеличение продолжительности здоровой жизни граждан, что невозможно без широких популяционных программ по формированию здорового образа жизни и повышению физической активности населения на муниципальном уровне, - поясняют в Лиге здоровья нации. В федеральных проектах «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» отводится отдельная роль муниципалитетам в подготовке программ укрепления общественного здоровья, формирования здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта, в части создания рекреационных и досуговых зон, пешеходных маршрутов, малых спортивных оборудованных и необорудованных площадок, подготовки специалистов для работы с населением на местном уровне с привлечением социально ориентированных HKO, волонтерских движений и активных граждан».
— В 2020 году мы начали реализацию проекта «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья». В этом году проект продолжается. Его поддержал Фонд президентских грантов. Множество муниципалитетов готовы к нему присоединиться, поскольку для подавляющего большинства жителей Российской Федерации самым доступным, самым безопасным, самым физиологичным и самым эффективным способом повышения физической активности является ходьба. А создание маршрутов – с одной стороны не требует больших капитальных вложений, с другой стороны – создаёт возможности для людей, - рассказывает президент Лиги здоровья нации, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН Лео Бокерия.
Как муниципалитету принять участие в проекте «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья», организовать маршрут здоровья и подготовить инструкторов ЗОЖ подробно описывается в мультипликационном ролике, специально подготовленном для участников проекта.
Фото: sport.nso.ru
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