10 тысяч шагов: в районах Новосибирской области открыли маршруты здоровья

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Фонда Президентских грантов, и администраций регионов продолжает реализацию проекта оздоровления населения по месту жительства – «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья». В рамках проекта в регионах России создаются и паспортизируются маршруты, обучаются инструкторы здорового образа жизни и формируются команды любителей ходьбы.

Проект «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» направлен на содействие развитию на муниципальном уровне инфраструктуры здорового образа жизни и создание условий для выбора и ведения здорового образа жизни жителями муниципалитетов. Так, в рамках проекта в муниципалитетах страны обустраиваются и паспортизируются маршруты здоровья, организуются пункты самоконтроля здоровья и готовятся инструкторы здорового образа жизни, которые системно работают с населением на маршрутах. Кроме того, в рамках проекта формируются муниципальные команды для участия во всероссийских межмуниципальных соревнованиях по фоновой ходьбе. Проект опирается на рекомендации Минздрава России по созданию региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, которые предполагают создание «пешеходных маршрутов» в парковых и рекреационных зонах.

В 2022 году маршруты здоровья паспортизированы в 50 населенных пунктах России, в Новосибирской области паспорта здоровья получены в городах Искитим и Новосибирск, Маслянинском, Татарском и Сузунском районах области.

Каждый маршрут здоровья можно найти на сайте маршрутыздоровья.рф в разделе «Маршруты». Там же можно уточнить тип маршрута, его уровень сложности, протяженность и оснащенность.