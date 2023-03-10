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Новосибирская область попала в десятку российских регионов по мужскому бесплодию

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У нашего региона шестое место по России в целом, второе — по Сибири.

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Новосибирская область вошла в топ-10 регионов России по мужскому бесплодию. Об этом сообшил главный уролог области Игорь Феофилов.

Как отметил врач со ссылкой на данные НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, в среднем на 100 тысяч россиян приходится 90,8 бесплодных мужчин. В Новосибирской области на каждые 100 тысяч человек 218,3 бесплодных мужчин — это шестой показатель среди всех регионов и второй в Сибирском федеральном округе.

Господин Феофилов в беседе с НГС отметил, что статистика может не соответствовать действительности в полной мере, поскольку часть мужчин, не способных зачать ребёнка, не обращаются за помощью к врачу. Также уролог добавил, что главной причиной мужского бесплодия выступает не окружающая среда, а индивидуальные заболевания.

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