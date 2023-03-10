Новосибирский вирусолог прокомментировал рост заболеваемости корью, ковидом и коклюшем

Пятую неделю подряд в Новосибирской области растет уровень заболеваемости коронавирусом. В начале марта врачи отмечали резкий рост случаев коклюша. Почему так происходит, в беседе с порталом Om1.ru объяснил новосибирский вирусолог, руководитель лаборатории по изучению особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ Александр Чепурнов.

По его словам, ранее ученые предполагали, что коронавирус станет сезонным заболеванием, таким как грипп или ОРЗ. На практике всё получилось иначе — волны коронавируса возникают с регулярностью один раз в пять месяцев. В России немного иначе — раз в пять-семь месяцев.

«У нас волна началась месяц назад. К счастью, она либо не достигла пика и пошла на спад, либо мы перестали это замечать или отмечать. Население реже стало обращаться за диагностикой и не столь сильно за лечением из-за снижения патогенности вируса. Плюс значительная часть людей уже переболела или вакцинирована. А скорее всего, и то и другое», — говорит господин Чепурнов.

Эксперт добавляет, что большинство научных организаций перестали отслеживать статистику по заболеваемости. Поэтому чёткие представления об эпидемиологической картине сегодня получить сложно.

«Кто-то решил, что вакцинация — это плохо, кто-то, наоборот, думает, что хорошо, но пусть чужих детей прививают, а моего не трогают. Вакцинация действительно не всегда проходит бесследно, особенно на фоне снижения иммунного статуса. Но при таком отношении к процессу в коллективном иммунитете возникают пробелы, которые успешно заполняют вирус кори или бактерии, вызывающие коклюш. Могут проявить себя и более опасные патогены. Тем более что в последнее время в Россию активно едут граждане из стран ближнего зарубежья, где с соблюдением санитарных норм и их контролем дела обстоят не лучшим образом», — считает ученый.

Александр Чепурнов отмечает, это может быть опасно ещё и потому, что даёт возможность распространяться другим возбудителям, способным уходить от иммунного ответа.