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В Новосибирской области пятую неделю подряд наблюдается рост ковидной статистики

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О росте заболеваемости заявил глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

pixabay.com

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области фиксируют пятую неделю подряд. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в областном правительстве 6 марта. За последнюю неделю было выявлено 735 случаев, что на 2,5% больше, чем неделей ранее.

При этом в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания ОРВИ и гриппа. По словам министра образования Сергея Федорчука, в настоящее время в области частично закрыты 27 детских садов и 5 школ. В Баганском районе на карантин закрыли один детский сад.

По данным на 6 марта, в Новосибирской области зарегистрировано 18 793 случая ОРВИ, в Новосибирске — 12 634. Гриппом заболели 68 человек (в том числе 25 детей).

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