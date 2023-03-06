В Новосибирской области пятую неделю подряд наблюдается рост ковидной статистики

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области фиксируют пятую неделю подряд. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов в ходе оперативного совещания в областном правительстве 6 марта. За последнюю неделю было выявлено 735 случаев, что на 2,5% больше, чем неделей ранее.

При этом в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания ОРВИ и гриппа. По словам министра образования Сергея Федорчука, в настоящее время в области частично закрыты 27 детских садов и 5 школ. В Баганском районе на карантин закрыли один детский сад.

По данным на 6 марта, в Новосибирской области зарегистрировано 18 793 случая ОРВИ, в Новосибирске — 12 634. Гриппом заболели 68 человек (в том числе 25 детей).