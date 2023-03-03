Новосибирские врачи спасли дедушку с последней стадией рака кожи

Новосибирские доктора вылечили тяжелобольного пенсионера, у которого диагностировали четвертую стадию рака кожи. Операцию провели специалисты Центра имени Мешалкина.

77-летний мужчина поступил в отделение радиотерапии в ослабленном состоянии. У пенсионера была тяжелая анемия и диагноз «плоскоклеточный рак кожи четвертой стадии».

Опухоль разрослась у левого уха пациента. Диаметр новообразования составлял 15 сантиметров. Опухоль находилась в стадии разрушения. Из-за этого пациент страдал от сильных болей и кровотечений.

В местных медучреждениях помочь новосибирцу не смогли. Врачам Центра имени Мешалкина удалось спасти пациента, случай которого другие специалисты сочли безнадежным.

Сначала радиотерапевты провели ускоренный курс дистанционной лучевой терапии высокой точности. Благодаря этому кровотечение прекратилось, что создало благоприятные условия для заживления пораженной области.

Через три недели после проведенного курса опухоль уменьшилась. Тогда на ней провели полноценный лучевой курс. В итоге опухоль исчезла, а на ее месте образовалась здоровая соединительная ткань.

Фото: vk.com/meshalkinclinic