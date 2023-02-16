Новосибирцы смогут проконсультироваться у ведущих врачей страны в рамках проекта «Облако здоровья»

Жители Новосибирской области могут бесплатно получить онлайн-консультации врачей ведущих федеральных медицинских центров в рамках реализации Всероссийского проекта «Облако здоровья». Проект запущен с целью оказания дистанционной медпомощи пациентам с хроническими заболеваниями и при необходимости их госпитализации в профильные федеральные медицинские учреждения.

Проект реализуется по инициативе Благотворительного фонда Лиги здоровья нации при поддержке Фонда президентских грантов. Онлайн приёмы пациентов проводят специалисты центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова, центра оториноларингологии ФМБА России, МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова, российского геронтологического научно-клинического центра и центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Попасть на онлайн-прием к высококвалифицированным специалистам можно бесплатно. Консультации доступны для граждан, страдающих сердечно-сосудистыми, офтальмологическими, урологическими и гинекологическими заболеваниями, а также заболеваниями ЛОР-органов. По итогам консультаций пациентам могут быть скорректированы терапевтические мероприятия, определены показания к хирургическому лечению и, при необходимости, может быть предложена госпитализация в указанные федеральные учреждения.

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в заявочном онлайн сервисе «Облако здоровья» и отправить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит письменные рекомендации или приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.