В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали о ситуации с корью

В Новосибирске около 650 человек привили от кори после того, как на прошедшей неделе была зафиксирована вспышка заболевания.

«На сегодняшний день инфекционные очаги локализованы. Определен круг контактных лиц по месту работы, учебы, проживания. Организовано медицинское наблюдение и иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц. В превентивных мерах по эпидпоказаниям привито порядка 650 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидемиологи отмечают, что для иммунизации от кори необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. «Новосибирская область имеет достаточные запасы вакцины», — отмечают в ведомстве.

Среди симптомов кори: высокая температура тела (до 40,5 C), воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная пятнисто-папулёзная сыпь кожных покровов, общая интоксикация.

При отсутсвии противокоревого иммунитета вероятность заразиться после встречи с человеком, уже болеющим корью, почти стопроцентная.