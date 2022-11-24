Новосибирские ученые выяснили, помогает ли чай справиться с коронавирусом

Ученые Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) получили экспериментальные данные об эффективности черного и зеленого чая для профилактики и лечения ковида. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института, также ученые изучают противовирусную активность более 70 видов растений, произрастающих в Новосибирской области и в горном Алтае.

«Ученые ФИЦ ФТМ проверили эффективность профилактики коронавируса с помощью чая in vitro (т.е. в пробирке) (…). В результате при сравнении с контрольными образцами была выявлена приблизительно равная ингибирующая активность на SARS-CoV-2 четырех образцов чая», — сообщили в институте.

Противовирусные свойства продемонстрировали образцы черного чая с тимьяном алтайским и специями гвоздики. А также с добавлением семян тмина и корня дягеля. Помимо указанных, в число вошли композиции на основе зеленого чая с добавлением листьев мяты перечной, цветов лаванды или с добавлением кожуры апельсина и семян аниса. Ученые оформили заявку на патент.