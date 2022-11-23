Новосибирский минздрав: 19% жителей региона имеют преддиабет

Диспансеризация и профилактические медосмотры в этом году помогли более чем 30 тысячам жителей Новосибирской области своевременно узнать, что у них повышенный уровень глюкозы крови. О профилактике сахарного диабета шла речь в понедельник на пресс-конференции с участием заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой.

«Профилактика – основная составляющая борьбы с сахарным диабетом, – подчеркнула Елена Аксенова. – Важно именно раннее выявление и своевременное взятие на диспансерное наблюдение. Для этого министерством здравоохранения Новосибирской области совместно с Центром общественного здоровья проводится ряд мероприятий, включая выезды в том числе в районы области, различные школы пациентов».

Очень важно, по словам заместителя министра, своевременное проходить диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр. Помимо измерения уровня глюкозы крови в ходе профосмотра проводится анкетный скрининг. В нем много вопросов, направленных на выявление нарушения уровня глюкозы крови и гликемического профиля у пациента. А на втором этапе диспансеризации проводится анализ на гликированный гемоглобин, при необходимости пациента направят на консультацию к специалисту.

За 10 месяцев 2022 года при профосмотрах и диспансеризации повышенный уровень глюкозы крови выявлен у 32,5 тысячи жителей нашей области, а всего в них участвовали почти 449 тысяч человек. Впервые выявлено 1379 случаев сахарного диабета.

«По сути 3,5% населения в Новосибирской области имеют диабет», – сообщила главный эндокринолог региона, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова.

Но это только официальные цифры выявленных случаев нарушений углеводного обмена, сейчас их число приближается к 106 тысячам. Основное нарушение – диабет. Олеся Шабельникова рассказала, что, как показали недавние исследования, на один выявленный случай приходится один не выявленный. Еще 19% населения имеют преддиабет, когда показатели уже выше нормы, но еще не достигли черты, за которой диагностируется сахарный диабет. Однако риск инфаркта и инсульта у этой категории пациентов такой же высокий.

Главный эндокринолог Новосибирской области в качестве мер профилактики сахарного диабета рекомендует правильное питание, физическую активность, измерение уровня глюкозы крови каждому в возрасте от 45 лет, даже если человек хорошо себя чувствует. Иногда при сахарном диабете, тем более при преддиабете, жалоб может и не быть. А вот если у человека меняется масса тела, отмечаются такие симптомы как сухость во рту, жажда, учащенное обильное мочеиспускание, ему нужно не затягивать с визитом к врачу и сдать «кровь на сахар».