В Новосибирской области выявили первые случаи гриппа

В Новосибирской области с начала эпидсезона выявлено два случая заболевания гриппом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на аппаратном совещании 14 ноября.

По словам министра, зараженных выявили на минувшей неделе. «В связи с этим продолжаем проводить массовую вакцинацию от гриппа. Привито уже 1 миллион 285 тысяч 374 человека. Остаток вакцины еще есть», – сообщил глава ведомства.

Данные о заболевших не раскрываются. При этом неделей ранее в Роспотребнадзоре региона говорили, что подозревают грипп у двух детей.

Что касается заболеваемости ОРВИ, за неделю показатели немного снизились. Среди зараженных 71% являются жителями Новосибирска. Случаи заражения коронавирусом тоже встречаются все реже. На прошедшей неделе коронавирус подтвердился у 621 новосибирца, что на 20,6% меньше, чем за предшествующий аналогичный период.