Новосибирская область оказалась среди антилидеров по числу ВИЧ-инфицированных

Новосибирская область вошла в список 14 регионов России, в которых за девять месяцев 2022 года обнаружили наибольшее число ВИЧ-инфицированных. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

С января по август 2022 года в стране зарегистрировали почти 40,2 тысячи человек с ВИЧ, из них 3,6 тысячи — среди детей от 0 до 17 лет. Около 50% выявленных больных приходится на 14 регионов и городов РФ, включая Новосибирскую область.

Помимо нашего региона, в список попали Москва, Петербург, Иркутская и Кемеровская области, Красноярский, Краснодарский и Пермский края, Республика Башкортостан. А также Оренбургская, Челябинская, Самарская, Ростовская и Свердловская области. Точные данные по каждому региону не уточняются.