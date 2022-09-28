Новосибирцев приглашают проверить сердечное здоровье в рамках акции «Оберегая сердце»

Как избежать болезней сердца, расскажут жителям Новосибирска в ходе акции «Оберегая сердце», посвященной Всемирному дню сердца. 29 сентября в Российской Федерации этот день отметят в 21-й раз.

Жителям Новосибирска проведут скрининг ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии. Сотрудники регионального центра медпрофилактики дадут рекомендации, как с помощью простых действий можно снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

29 сентября новосибирцев приглашают проверить состояние сердечной мышцы и получить консультацию специалистов по профилактике в Ресурсный центр общественных объединений Железнодорожного района (Вокзальная магистраль, 2) с 10.00 до 17.00. Также с 16.00 до 20.00 в ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130а), ТЦ «Континент» (Гусинобродское шоссе, 20) и ТРК «Роял Парк» (Красный проспект, 101).