В Новосибирской области активизируют работу по выявлению ВИЧ и туберкулеза

Ход реализации мер по противодействию ВИЧ-инфекции в Новосибирской области и опыт взаимодействия с социально ориентированными НКО в данном направлении обсудили 5 июля в правительстве региона на заседании межведомственного совета по проблемам ВИЧ/СПИД в Новосибирской области под председательством первого заместителя губернатора Юрий Петухова.

Замгубернатора обратил особое внимание на необходимость совершенствования механизмов выявления заболеваемостью туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, дооснащения туберкулезных медучреждений, повышения эффективности качественной и регулярной противовирусной терапии, усиление взаимодействия с федеральным институтом туберкулеза.

Основной доклад на заседании представила главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «ГОНКТБ» Анна Пятибратова. Основными целями работы по профилактике и борьбе с туберкулезом являются снижение смертности от данного заболевания, снижение показателя заболеваемости. Она подчеркнула, что заболеваемость туберкулезом снизилась со 105,5 в 2015 году до 62,1 в 2021 году на 100 тысяч населения, профилактические осмотры на туберкулез достигли 81,1%.

С докладом о реализации мер по противодействию ВИФ-инфекции в регионе выступила главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1», кандидат медицинских наук Лариса Позднякова. Среди задач по противодействию ВИЧ/СПИД она назвала выявление заболеваемости, поддержку людей с ВИЧ, в том числе, в районах области, усиление информированности населения по направлениям ВИЧ-СПИД, профилактика инфекции в рабочих коллективах и другие задачи. Как было отмечено на заседании, министерство здравоохранения Новосибирской области ведет активную работу по противодействию ВИЧ-инфекции. Показатель смертности среди больных с ВИЧ-инфекцией составил снизился с 41,2 в 2019 году до 30,3 в 2021 году на 100 тысяч населения.

Выступивший на заседании председатель правления НРОО «Гуманитарный проект», кандидат медицинских наук Денис Камалдинов отметил, что, исходя из вызовов текущей ситуации, особое значение имеет опыт взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций и инфекционной службы в реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Новосибирской области.

По итогам заседания рекомендовано министерству здравоохранения Новосибирской области усилить работу по диагностике и профилактике туберкулеза, ВИЧ-инфекцией и улучшению качества оказания медицинской помощи больным сочетанной патологией ВИЧ и туберкулез. Министерству труда и социального развития Новосибирской области активизировать мероприятия по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями и органов социальной защиты населения по вопросам организации социальной помощи лицам с ВИЧ-инфекцией и их семьям.