В Новосибирской области снизилась летальность от сердечно-сосудистых заболеваний

В Новосибирской области расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, увеличилась штатная численность врачей-кардиологов и снизилась летальность от заболеваний системы органов кровообращения.

Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи при болезнях системы кровообращения обсудили на заседании коллегии министерства здравоохранения Новосибирской области. В коллегии приняли участие министр здравоохранения региона Константин Хальзов, заместители министра – Елена Аксёнова и Лада Шалыгина. А также директор Территориального фонда ОМС Елена Ягнюкова, руководитель Территориального органа Росздравнадзора Елена Хрусталева, главные внештатные специалисты области: по медицинской профилактике, по внебольничной помощи, по первой помощи, по терапии, по паталогической анатомии, кардиолог и невролог. Представители Новосибирской облбольницы, НМИЦ имени Мешалкина, «РЖД-Медицины».



Участники коллегии обсудили организацию медпомощи кардиологическим и неврологическим больным и пациентам с коморбидными заболеваниями, а также основные задачи по снижению смертности данных категорий на всех этапах – от профилактических осмотров и диспансерного наблюдения на амбулаторном, до регламента работы службы скорой помощи и высокотехнологичных вмешательств на стационарном.



Замминистра здравоохранения Лада Шалыгина отметила, что в 2022 году в регионе сохраняется устойчивая динамика снижения летальности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В первую очередь это связано с восстановлением в связи с улучшением эпидемической ситуации как экстренной, так и плановой медицинской помощи. Особенно региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.



Главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказала, что показатель смертности от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в Новосибирской области за 2021 год снизился, по сравнению с 2020 годом на 3,9%. При том, что первичная заболеваемость сердечно-сосудистой патологией за этот же период выросла на 15,1%.



Штатная численность врачей-кардиологов в регионе увеличилась на 6,5%. Расширилась сеть региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. За счет этого на 10,5% выросла доля больных, госпитализированных в профильные отделения и снизилась летальность от заболеваний системы органов кровообращения. Увеличилась выявляемость артериальной гипертензии среди взрослого населения. Охват диспансерным наблюдением данной категории больных вырос на 8,7% и составил в 2021 году 95,5%.



Оксана Дуничева обозначила ближайшие задачи региональной кардиологической службы для сохранения этой тенденции. В том числе – увеличение количества черескожных коронарных вмешательств и специфической медикаментозной терапии при острых инфарктах миокарда; расширение перечня диагностических процедур в поликлиниках и стационарах; преемственность ведения кардиологических пациентов и создание трехуровневой системы оказания им медицинской помощи.