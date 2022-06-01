Стартовали испытания созданного в Новосибирске препарата для лечения рака молочной железы

Центр онкологии в Петербурге приступил к испытанию первого в России противоопухолевого препарата, созданного на основе генетически модифицированного онколитического вируса в Новосибирском институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ).

«В середине мая препарат ввели первой пациентке. Она находится под постоянным наблюдением врачей, чувствует себя хорошо, побочных эффектов не обнаружено. Сейчас в эксперимент включают вторую пациентку. Мы предполагаем, что первая фаза клинических испытаний займет около двух лет. Это связано с тем, что препарат абсолютно новый, первый в своем классе», – рассказал заведующего лабораторией биотехнологии ИХБФМ Владимир Рихтер.

Препарат направлен на лечение рака молочной железы. Лекарственное средство создано на основе инактивированного рекомбинантного вируса осповакцины VV-GMCSF-Lact. На первой фазе испытаний ученые оценят безопасность, переносимость и фармакокинетические параметры препарата, пишет «Интерфакс».

Ранее доклинические испытания показали, что штамм VV-GMCSF-Lact эффективно подавляет развитие основной опухоли, размножается в ней, не затрагивая здоровые клетки, самостоятельно ищет метастазы и угнетает их рост. Препарат может использоваться как в комбинации с другими методами терапии, так и автономно.