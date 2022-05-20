Новосибирский «Вектор» подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины против оспы

Вакцина изготовлена на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и заболеваний, вызываемых родственными ортопоксвирусами.

«Вакцина получена путем последовательного «выключения» шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности», – говорится в сообщении.

Натуральная оспа – единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека зафиксировали в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году.

Однако в ряде африканских стран отмечаются вспышки заболевания родственным вирусом оспы обезьян. Были случаи завоза инфекции в Великобританию, США, Сингапур и Израиль.