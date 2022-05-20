18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Новосибирский «Вектор» подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины против оспы

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Вакцина изготовлена на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и заболеваний, вызываемых родственными ортопоксвирусами.

«Вакцина получена путем последовательного «выключения» шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности», – говорится в сообщении.

Натуральная оспа – единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека зафиксировали в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году.

Однако в ряде африканских стран отмечаются вспышки заболевания родственным вирусом оспы обезьян. Были случаи завоза инфекции в Великобританию, США, Сингапур и Израиль.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: