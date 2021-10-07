Бороться с ВИЧ при помощи искусственного вируса предложили новосибирские ученые

Специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили агентству «Интерфакс» о том, что разработали синтетический терапевтический вирус который сможет блокировать зараженные ВИЧ клетки.

Специалист «Вектора» рассказала, что на поверхности ВИЧ-инфицированной клетки находится белок ВИЧ-1, который необходим вирусу для прикрепления. А на поверхности синтетического вируса расположены специфические рецепторы, с которыми взаимодействует белок слияния ВИЧ-1. В тоже время сам синтетический вирус не может сливаться с другими клетками из-за отсутствия соответствующих белков.

По словам представителя центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора, модель предусматривает, что сконструированный вирус способен бороться с различными вариантами ВИЧ.

Следующим этапом работы новосибирских исследователей над этим проектом должны стать опыты на животных.