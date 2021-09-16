Двое из трех новосибирцев считают, что коронавирус был создан и выпущен искусственно

Споры о происхождении коронавируса продолжаются. Но дискуссии ученых сами по себе, а общественное мнение само по себе. Так большинство опрошенных* новосибирцев (66%) считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир. При этом 56% ответили, что это сделали не китайцы, и только 10% винят граждан Поднебесной.

По результатам опроса, 19% жителей Новосибирской области считают, что коронавирус сбежал из лаборатории в Ухане из-за халатности. Еще 10% ответили, что вирус передался человеку от летучей мыши. И 5% опрошенных отметили, что считают вероятными другие причины происхождения COVID-19.

В целом по стране цифры похожие: 65% россиян считают, что коронавирус намеренно создан и выпущен в мир.

*По данным опроса портала Дром. Всероссийский опрос проводился в августе 2021 года. В нем приняло участие почти 11 тысяч человек.