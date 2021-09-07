Самые спортивные профессии — не охранники, а юристы и дизайнеры

Самой часто упоминаемой спортивной активностью россияне называли зарядку — ей, по собственному признанию, занимается каждый четвертый (26% из числа опрошенных). Фитнесом занимаются еще 14%, бегом — 12%, плаванием и велосипедным спортом — по 9%. Тяжелой атлетикой, гимнастикой и футболом увлечены по 7% опрошенных. Йогой постоянно занимаются 6%, боевыми искусствами, спортивной ходьбой, волейболом и лыжным спортом — по 4%. Теннис популярен у 3% россиян, еще у 3% — баскетбол. Хоккеем занимаются 2%, фигурным катанием и конькобежным спортом — по 1%. В том, что совсем не дружит со спортом признался каждый третий опрошенный.

Женщины чаще выбирают мягкие активности — фитнес, гимнастика, йога. Традиционно мужские виды спорта — тяжелая атлетика, футбол, единоборства.

Молодежь чаще, чем люди старшего возраста, занимается фитнесом, бегом и игровыми видами спорта — футболом, волейболом, баскетболом. Россияне в возрасте сорока пяти лет и старше чаще выбирают щадящие нагрузки — плавание и скандинавскую ходьбу.

Представители двадцати пяти наиболее популярных профессиональных групп отличаются в своих спортивных пристрастиях. В топ-3 регулярных спортивных активностей представителей большинства специальностей входят зарядка и фитнес. HR-менеджеры нередко занимаются растяжкой. Водители любят игровые активности — футбол и теннис. Охранники выбирают единоборства и тяжелую атлетику. Программисты и системные администраторы — наоборот предпочитают бег и плавание. А йога больше увлекает дизайнеров, маркетологов, операторов call-центров и учителей. Больше всего тех, кто регулярно занимается спортом, — среди юристов (79%) и дизайнеров (77%). Самые неспортивные — главные бухгалтеры, лишь 47% из них дружат со спортом.

По данным опроса сервиса SuperJob.