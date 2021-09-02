Новую вакцину от COVID-19 зарегистрировал и планирует выпускать «Вектор»

Разрешение на ввод в гражданский оборот новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» получено.
Центр вирусологии «Вектор» планирует уже в ближайшее время выпустить в гражданский оборот новую вакцину «ЭпиВакКорона-Н» собственной разработки, сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Татьяну Непомнящих.
«"ЭпиВакКорона-Н" еще не выпущена в гражданский оборот, потому что только в четверг мы получили разрешение. Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — сказала она в кулуарах Восточного экономического форума.
Таким образом «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной от COVID-19, внесенной в российский государственный реестр лекарственных средств. Исследование новой вакцины началось в марте. Основным ее отличием от базовой «ЭпиВакКороны» стало то, что вместо трех пептидов в ней синтезируют два. Это позволяет облегчить производство и масштабировать. При этом к «ЭпиВакКороне» возникло много вопросов у ученых и врачей — они сомневались в ее эффективности.
Вакцину, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» поставили себе губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Кольцово Николай Красников.
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