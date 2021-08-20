Вспышку ветряной оспы в Новосибирской области прогнозируют эксперты

По данным на 2020 год, показатели заболеваемости ветрянкой в Новосибирской области были зафиксированы на 11,7% выше, чем в среднем по стране. Большая часть заболевших (60%) — жители сибирской столицы, следует из доклада Роспотребнадзора. По области зараженных чаше всего выявляли в Северном, Баганском, Чулымском и Коченевском районах.

При этом в сравнении с показателями 2019 года, заболеваемость ветрянкой в регионе упала на 61,4%. В ведомстве считают, что связано с ковидными ограничениями, которые действуют на территории региона. Якобы ношение масок и соблюдение социальной дистанции привело к снижению масштабов распространения болезни.

В связи с этим специалисты опасаются, что после отмены ограничительных мер вспышки ветрянки возобновятся. «Это значит, что в скором времени может возникнуть рост вспышек ветряной оспы, – отмечают специалисты международной фармацевтической компании GSK. – Сложившаяся эпидемическая ситуация говорит о том, что профилактика ветряной оспы по-прежнему актуальна, иначе после снятия ограничительных мер ситуация может не только вернуться на уровень 2019 года, но и стать более критичной».