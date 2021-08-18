Ученые новосибирского «Вектора» закончили испытания вакцины против оспы

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в конце года зарегистрирует вакцину от оспы. Официально оспу победили в 1980 году, но эксперты не исключают, что этот вирус вновь может стать серьезной проблемой для человечества или его могут применить как биологическое оружие.

Пока вакцина от оспы есть только у американцев. Альтернативу ей разработал «Вектор». Уже завершилась первая стадия испытаний на добровольцах. До конца года должны завершиться вторая и третья.

«Наша вакцина уже прошла первую стадию исследований на добровольцах. И сейчас завершаются вторая и третья фазы на более чем 300 участниках. Мы рассчитываем на регистрацию в конце года», — цитируют «Известия» руководителя «Вектора» Рината Максютова.

В 1980-м году ВОЗ официально сообщил о победе человечества над натуральной оспой. Последний случай заболевания был зафиксирован в 1977 году в Сомали. Образец вируса сейчас хранится только в «Векторе» и Центре по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, США).