О вакцинах на основе актуальных ковидных штаммов рассказал директор новосибирского «Вектора»

Руководитель новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов считает, что вакцины, основанные на новых штаммах коронавируса, лучше всего смогут защитить иммунитет.

«Коллективный иммунитет сформировать можно. Но вирус мутирует. Если мы используем вакцины на основе уханьского варианта, насколько этот иммунитет будет эффективным, когда придет «Дельта»? Этот вопрос требует особого изучения. Но я уверен, что тот иммунитет, который формируется после перенесенного заболевания, не менее эффективен, чем при вакцинации. Другой вопрос, что это небезопасный способ сформировать иммунитет. Правильнее всего было бы поступать, как с сезонным гриппом, — применять вакцины, построенные на основе актуальных штаммов», — сказал ученый.

Господин Максютов предполагает, что ВОЗ ежегодно будет принимать решение об изменении состава вакцин именно по части штаммов для получения популяционного иммунитета. По такому принципу работает технология производства вакцин от гриппа.

«Сейчас я бы принимал решение делать вакцину на основе штамма «Дельта» с тем пониманием, что будущие эволюционные варианты произойдут именно от него», – подчеркнул эксперт.