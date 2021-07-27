Новосибирцы, перенесшие коронавирус, смогут пройти углубленную диспансеризацию

Своевременно выявить признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, а также факторы риска их развития и оперативно провести дополнительные обследования поможет углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусной инфекцией – соответствующие изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвердило правительство региона, под председательством губернатора Андрея Травникова.

Проект постановления правительства Новосибирской области о предлагаемых изменениях в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Корректировки программы предусматривают для граждан, перенесших COVID-19, возможность пройти в рамках Территориальной программы углубленную диспансеризацию. Углубленная диспансеризация включает исследования и иные медицинские вмешательства по специальному перечню.

Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Второй для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации осуществляется за счет распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.