Весомая проблема: дети из Сибири чаще других российских ребят страдают ожирением

Дети из Сибирского и Южного федеральных округов чаще всего страдают лишним весом и ожирением. Как утверждают эксперты, опрошенные изданием «Ведомости заксобрания Новосибирской области», основная причина в нездоровых пищевых привычках. Для того чтобы ребенок гармонично развивался, питание должно быть дробным – 4-5 раз в день. При этом стоит избегать фастфуда, излишнего количества углеводов, белого сахара, сдобы. «Дети неосознанно копируют пищевые привычки своей семьи – если от ребенка родители требуют есть здоровую пищу, а сами злоупотребляют хлебом, чипсами, жирным и жареным, ребенок будет копировать их поведение», — рассказывает издание.



Как говорит руководитель Института отраслевого питания Владимир Чернигов, вредные пищевые привычки формируются именно в семье. «В школах и детсадах детей кормят полезной, сбалансированной едой. Но наши исследования показали, что дома многие дети не получают первое блюдо, злоупотребляют сладким, газированными напитками, рафинированными продуктами, белым сахаром и так далее, — говорит эксперт. — Поэтому так неохотно едят в школе молочные блюда, супы, рыбу – не потому что невкусно, а потому что они просто не привыкли к такой еде. Как результат, заболевания желудочно-кишечной системы, ожирения, болезни печени и так далее. Поэтому повторюсь, воспитывать правильные пищевые привычки стоит дома».