«Вектор» регистрирует новую производственную форму противоковидной вакцины

Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» надеется в июне зарегистрировать в Минздраве России новую новую форму выпуска вакцины от COVID-19. Это будет шприц-доза — вакцина «ЭпиВакКорона», разлитая не в ампулы, а по одноразовым шприцам, сообщил директор центра Ринат Максютов на конгрессе «ОргЗдрав 2021».

«Вакцина показала стабильность в шприц-дозах более чем месячную, что является достаточным для подачи документов в Минздрав для регистрации данной формы. Данный пакет был подан, я рассчитываю, что к середине июня будет внесено изменение в регистрационное удостоверение», — отметил спикер.