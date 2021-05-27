Гендиректор центра «Вектор» сообщил о выявлении более 13 тысяч мутаций COVID-19

В нашей стране циркулирует 13 тысяч мутаций коронавируса, сообщил генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Он уточнил, что большая часть не отражается на эпидемиологическом процессе. Ученый также отметил, что специалисты следят за изменчивостью вируса с середины июня прошлого года. «Каждый месяц все субъекты РФ высылают вирусные изоляты, проводится геномное секвенирование данных образцов. В стране уже определено более 7 тысяч полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тысяч мутаций», – цитируют эксперта «РИА Новости».

Господин Максютов подчеркнул, что те варианты, которые обеспечивают повышенную заразность, контагиозность вируса, в дальнейшем будут выявляться в большей степени. В самом «Векторе» изучают штаммы, которые вызывают беспокойство ученых. «На данный момент полных геномов в России определено уже 370 для «британского» штамма, 27 для «южноафриканского» варианта, 10 для «индийского», – отметил гендиректор научного центра.