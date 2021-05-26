Институт ядерной физики готовится к испытаниям установки для лечения онкозаболеваний

Институт ядерной физики СО РАН планирует приступить к клиническим испытаниям установки для лечения рака по перспективному методу бор-нейтронозахватной терапии в 2023 году. Однако для ее запуска требуется 800 миллионов рублей.

Испытание установки анонсировал директор института, академик РАН Павел Логачев на научном марафоне «Новое знание». «Та сумма, которую мы назвали, — 800 млн рублей до конца 2022 года — это действительно абсолютный минимум, который необходим, чтобы завершить основные мероприятия по подготовке к клиническим испытаниям на людях, которые могут начаться в начале 2023 года», — сказал ученый.

Институт подготовил заявку на бюджетное финансирование. Как уточнил Логачев, 600 млн рублей необходимо получить в этом году, еще 200 млн рублей – в следующем. Если деньги не будут выделены по этой схеме, то провести испытания в указанные сроки будет невозможно. Ранее вопрос о финансировании проекта ученые обсуждали с премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время рабочей поездки в Новосибирскую область в марте этого года.

Бор-нейтронозахватная терапия избирательно уничтожает раковые клетки. Специальными препаратами в опухоль доставляют бор, а потом облучают нейтронным потоком.

Фото: архивы пресс-служб