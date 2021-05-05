В Новосибирской области проведут исследования в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья»

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.02.2021 №41 «О проведении исследований в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», входящего в национальный проект «Демография» (далее - федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»), Новосибирская область вошла в перечень субъектов РФ для проведения исследований.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» предусматривает разработку и внедрение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населений, социально-гигиенического мониторинга за качеством и пищевой продукции и оценки доступа населения к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению дефицита макро- и микронутриентов, а также реализацию мероприятий по формированию среды, способствующей повышению информированности граждан об основных принципах здорового питания.

Подробно с проектом «Укрепление общественного здоровья» можно ознакомиться по ссылке.