После вакцинации «ЭпиВакКороной» для оценки иммунного статуса нужны специальные тесты

Вакцинация пептидными препаратами, к числу которых относится вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор», характеризуется «меньшим разнообразием формирующихся антител». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Поэтому для определения уровня иммунитета после прививки пациентам следует использовать особые тестовые наборы.

«Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Такие тесты могут не выявить антител у граждан, привитых «ЭпиВакКороной». В связи c этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор». Они были разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета после введения пептидной вакцины.