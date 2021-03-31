Не расставаясь с тонометром. Новосибирцы оказались в топ-10 по числу жалоб на перепады артериального давления

Эксперты зафиксировали рост обращений пациентов с жалобами на плохое самочувствие из-за перепадов артериального давления в период резкого колебания атмосферного давления или так называемой «барической пилы». Количество таких жалоб в России за месяц выросло на 21%. С конца февраля отмечаются сильные температурные колебания и перепады атмосферного давления, которые будут наблюдаться в течение еще нескольких дней.

Новосибирская область вошла в десятку регионов страны, заняв восьмое место по количеству обратившихся с жалобами в это время. На первом месте Республика Татарстан, на втором – Свердловская область, «бронза» – у Краснодарского края.

При этом, 73% россиян во время перепадов артериального давления обращались к терапевту, 5% — к неврологу, 5% — к дежурному педиатру и 6% консультировались у эндокринолога или кардиолога.