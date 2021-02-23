Представители какой группы крови болеют коронавирусом чаще и тяжелее?

Специалисты уже продолжительное время пытаются найти связь между группой крови пациента, вероятностью заболевания коронавирусом и тяжестью его протекания. В ходе наблюдений медики пришли к следующим выводам: «Среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови, – отмечает врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович. – Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей первой группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со второй и четвертой группами крови».