Астения, озноб и головная боль – мэрия Новосибирска напомнила горожанам о побочных эффектах вакцины

В Новосибирске продолжается массовая вакцинация от коронавируса, в городской администрации решили еще раз рассказать о возможных побочных эффектах препарата «Спутник V». «Побочные эффекты бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение трех последующих дней», — сообщает пресс-центр мэрии.

У привившихся может возникнуть озноб, астения, повышение температуры тела, общее недомогание, гиперемия, головная боль и отечность. Реже встречается тошнота, диспепсия, снижение аппетита и увеличение лимфоузлов и аллергическая реакция.