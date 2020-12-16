Как чувствуют себя добровольцы, привитые вакциной новосибирского «Вектора»? Отвечает Роспотребнадзор

По сообщению пресс-службы Роспотребнадзора состояние всех добровольцев, привитых новосибирской вакциной, в норме. Первая доза «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», пошла на прививки для тысячи трехсот шестнадцати добровольцев старше восемнадцати лет и ста двадцати двух – в возрасте «шестьдесят плюс».

Напомним, что с 26 ноября «ЭпиВакКорона» проходила пострегистрационные клинические исследования в российских медучреждения, а уже 11 декабря она поступила в гражданский оборот в ряде регионов страны.