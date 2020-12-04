Не такая уж и опасная. Организация объединенных наций исключила медицинскую марихуану из списка опасных наркотиков.

Комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую марихуану и ее производные из перечня самых опасных в мире наркотиков. За это решение проголосовали двадцать семь стран, в числе которых США и государства Евросоюза. Против этой позиции высказались двадцать пять стран, в частности Россия. Против также были Египет, Китай, Нигерия, Пакистан. Украина от голосования воздержалась. Медицинскую марихуану исключили из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. К примеру, в этом списке значится героин, — на все вещества из «опасного перечня» распространяется строгий контроль.

Решение об исключении марихуаны было принято на основе рекомендаций ВОЗ. При этом растение оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, то есть оно все же подлежит мерам контроля, применяемым к наркотикам. Специалисты считают, что решение ООН не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля, однако отразиться на дальнейших исследованиях каннабиса и более широком применении марихуаны в медицинских целях.

