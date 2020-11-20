Холода не спасут. Новосибирский вирусолог рассказал, что сильные морозы — не помощник в борьбе с коронавирусом

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов сообщил, что суровые холода не остановят ковид. Дело в том, что при низких температурах вирусы, в том числе новый коронавирус, хранятся лучше, что подтверждает сезонная заболеваемость гриппом — им болеют именно зимой. «Во-первых, зимой идет ослабление иммунитета человека, а во-вторых, идет распространение вируса. Вирус хуже чувствует себя, когда жарко, он инактивируется на солнце. В теплой погоде крепче и иммунитет человека», - объяснил ученый.