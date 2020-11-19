Вирус-франкенштейн: новосибирский ученый рассказал, что ковид соединил в себе черты многих уже известных вирусов

Авторитетный вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Нетесов сообщил, что ковид объединил особенности целого ряда вирусов, уже известных человеку. Именно в этом заключается его уникальность. «Характерный цитокиновый шторм, то есть нарушение регуляции иммунной системы, характерен для вируса лихорадки Эбола, - отметил господин Нетесов. - Образование тромбов также наблюдают у пациентов с Эболой, конго-крымской геморрагической лихорадкой и лихорадкой денге». Ученый также подчеркнул, что потеря обоняния – один из главных симптомов инфекции — не является исключительной особенностью коронавируса нового типа: этот симптом присутствует и при ряде других вирусных заболеваний.

Вирусолог оценил, насколько далеко эксперты смогли продвинуться в понимании природы вируса. «Что-то более-менее начало проясняться в конце февраля, в марте, когда появились первые диагностические тесты и описания случаев болезни, - сказал член-корреспондент РАН. - Конечно, сейчас у нас знаний намного больше. Мы понимаем, что это заболевание можно лечить. И смертность от ковида упала почти в три раза: была больше шести процентов, а сейчас — около двух с половиной и продолжает снижаться. Предполагаю, что удастся опустить ее до двух». Спада заболеваемости можно ожидать после завершения зимнего сезона, примерно в марте или апреле, спрогнозировал новосибирский вирусолог. «Пандемия должна закончиться после массового применения эффективных вакцин. Оптимистический прогноз — осень следующего года, пессимистический — осень 2022 года, — сообщил Сергей Нетесов. — Все зависит от того, успеют ли произвести столько вакцин, чтобы хватило привить минимум семьдесят пять процентов населения земного шара». Реальный выбор проверенных вакцин, по словам ученого, появится у потребителей в феврале-марте.