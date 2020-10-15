Новосибирский «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19

В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин сообщил, что вакцина научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» официально зарегистрирована. Ей дали название «ЭпиВакКорона». В первых двух фазах клинического тестирования действие вакцины проверяли на ста добровольцах в возрасте от восемнадцати до шестидесяти лет. Никаких осложнений, побочных эффектов они не почувствовали. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в скором времени будут выпущены первые шестьдесят тысяч доз новой вакцины. В ее пострегистрационных испытаниях будут участвовать сорок тысяч добровольцев.