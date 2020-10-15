Минздрав сообщил, что делать при первых симптомах COVID-19 и ОРВИ

Кашель, насморк, боль в горле, температуре до тридцати восьми с половиной градусов — повод не выходить из дома и позвонить в скорую. В «руководстве к действию» от Минздрава — обильное питье и постельный режим. Резкое повышение температуры, значительное ухудшение общего самочувствия, увеличенная частота дыхания (в норме должно быть не более двадцати двух-двадцати четырех вдохов в минуту) — эти симптомы нельзя оставлять без внимания, необходимо вызвать врача.

В случае когда высокая температура держится несколько дней подряд, постоянно болит голова, присутствует озноб и выраженная слабость, не проходит сухой кашель, а обоняние и вкус теряются — можно предположить наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, на фоне ковида возникает мышечная боль, появляется конъюнктивит, а иногда наблюдается нарушения функций ЖКТ (рвота, жидкий стул и т.д.).

В случае болезни можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43 или позвонить на горячую линия Роспотребназдора в Новосибирской области – 8-800-350-5060, 220-42-85. Также доступны для связи Минздрав РФ – 8-800-200-0-200 и горячая линия «Стопкоронавирус» – 8-800-2000-112. Горячая линия по COVID-19 в Новосибирской области –112.