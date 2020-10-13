Общее число жертв COVID-19 в Новосибирской области уже больше пятисот

По данным областного оперштаба на 13 октября, за минувшие сутки выявлено сто четырнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии COVID-19 диагностировали более чем у четырнадцати тысяч пациентов, в том числе почти у тысячи детей. За 12 октября количество умерших увеличилось еще на пять: скончался молодой мужчина тридцати одного года, две женщины шестидесяти семи лет и женщины в возрасте семидесяти четырех и семидесяти девяти лет. На данный момент число летальных исходов от ковида перевалило за пятьсот.