Таких высоких показателей по COVID-19 в Новосибирске не было уже четыре месяца

За субботу число заболевших коронавирусом выросло на сто восемнадцать человек – такого резкого прироста этой осенью еще не было. Более того, последний раз подобный всплеск в области произошел 19 июня, то есть почти четыре месяца назад. По данным оперштаба, начиная с 3 августа прирост по заболевшим не превышал ста человек. При этом за сутки выписали тридцать одного пациент. Скончалось трое человек: мужчина пятидесяти девяти лет и две пожилые женщины (одной из них было восемьдесят три года, другой — семьдесят один год).