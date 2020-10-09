На выходных не выходите — Минздрав снова призвал россиян оставаться дома в субботу и воскресенье

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что по крайней мере нынешние выходные желательно провести не выходя из дома. Необходимо минимизировать поездки на общественном транспорте и посещение публичных мест, а также отложить походы в гости до лучших времен.

Господин Кузнецов сообщил, что в ряде регионов наблюдается рост по количеству больных коронавирусной инфекцией. Чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения необходимо по возможности ограничить контакты, придерживаться масочного режима и гигиенических правил, а также соблюдать социальную дистанцию. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, число заболевших ковидом снижается именно в тех субъектах, гдe жители ответственно соблюдают эпидемиологические требования.