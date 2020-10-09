Глава Роспотребнадзора привилась от коронавируса вакциной новосибирского «Вектора»

После вакцинации глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова чувствуют себя нормально: никаких осложнений, в том числе повышения температуры, они не замечают. Госпожа Попова отметила, что вакцина была сделана им как добровольцам, участникам исследования. «Мы уже получили вторую порцию, дозу вакцины», — сказала глава Роспотребнадзора.

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» является подведомственной организацией Роспотребнадзора. Центр получил патент на вакцину от коронавирусной инфекции в конце сентября. На данный момент завершается процедура регистрации препарата, после чего вакцинацию пройдут более десяти тысяч добровольцев.