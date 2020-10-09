Больничные станут оформлять по-новому

В соответствии с нововведениями, в электронном больничном листе больше не будут указывать место работы пациента. Это очень удобно для совместителей: они смогут предъявлять один и тот же больничный лист каждому из работодателей (причем достаточно будет просто назвать номер больничного). Также единый электронный листок нетрудоспособности будет оформляться для родителей, ухаживающих за несколькими детьми.

Оформление документов станет более мобильным: больничные, которые ранее были выписаны на бумаге, можно будет продлить в электронном формате, и наоборот.

Граждане, не имеющие работы и желающие подать больничный в службу занятости, будут получать документ исключительно в бумажном варианте. Кроме того, бумажный лист нетрудоспособности будет выдаваться беременным женщинам, которых уволили из-за ликвидации предприятия, а беременность наступила в течение года до признания статуса «безработный».

По новым правилам, врачи смогут оформлять больничный, в том числе оказывая помощь с использованием технологий телемедицины. В условиях пандемии этот пункт особенно актуален.