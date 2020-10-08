Вторая волна COVID-19 началась в Новосибирске

В ходе брифинга, состоявшегося 7 октября, госпожа Позднякова отметила, что по числу тяжелых больных вторая волна превосходит первую. «Пациенты сейчас тяжелые, старше шестидесяти пяти лет, — сказала Лариса Позднякова. — И у тех, кто не входит в этот возраст, достаточно тяжелое проявление инфекции». Кроме того, главный инфекционист регионального Минздрава подчеркнула, что уровень заболеваемости коронавирусом растет также на фоне сезонного всплеска по ОРВИ.

По данным оперштаба Новосибисркой области, за 7 октября выявлено еще девяносто два случая коронавирусной инфекции, выздоровели пятьдесят восемь человек. Пять пациентов за минувшие сутки скончались. В настоящее время в реанимации находятся восемьдесят шесть человек, шестнадцать пациентов — на аппаратах ИВЛ.